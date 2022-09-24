15：32花蓮規模4.2地震 最大震度3級 15:402022/09/24 中時新聞網 何立雯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 花蓮下午發生規模4.2地震。（圖／翻攝自氣象局） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 地牛翻身！花蓮卓溪鄉今天下午3點32分發生芮氏規模4.2地震，地震深度16.4公里，震央位在花縣政府西方889公里，各地最大震度為花蓮縣3級、台東縣3級、南投縣 2級、雲林縣 1級、嘉義縣1級。 變天了！北部4縣市大雨特報 注意強風 0918強震重創玉里 全台建築師動員勘災 0918強震重創花蓮南區3鄉鎮 縣府提5項救助措施 #32 #花蓮 #2地震 #3級 #15 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 震後搶修 今起花蓮=鳳林、富里=台東復駛 10:282022/09/22 生活 花蓮美崙溪捕獲綠鬣蜥 尚未建立野外族群 15:562022/09/23 社會 花蓮震後校舍逐步修復 26日起可恢復實體上課 16:432022/09/23 生活 SCFI運價連跌15周 美西線破3千、美東線破7千 18:042022/09/23 財經 美成屋銷售冷 15年最長跌勢 04:102022/09/23 全球財經 綠鬣蜥又現蹤 花縣府提醒勿自行捕捉 04:102022/09/24 地方新聞 《產業》SCFI連15跌 長榮10月14日法說會說分明 15:522022/09/23 財經 大利多！傅崐萁與徐榛蔚要求振興觀光產業 交通部： 花東國旅團加碼最高4 萬 16:402022/09/24 寶島 台鐵富里台東段通車 將配合通勤族提前發車 11:362022/09/23 生活 歡慶開幕32週年！君悅食宿優惠齊發 9月底前每晚3988元起 20:352022/09/22 生活 看屋筆記：桃園市龜山區鴻築鴻典(個案＋價格分析) 08:002022/09/24 建案開箱-桃園 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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