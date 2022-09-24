地牛翻身！花蓮卓溪鄉今天下午3點32分發生芮氏規模4.2地震，地震深度16.4公里，震央位在花縣政府西方889公里，各地最大震度為花蓮縣3級、台東縣3級、南投縣 2級、雲林縣 1級、嘉義縣1級。

變天了！北部4縣市大雨特報 注意強風
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