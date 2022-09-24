苗栗家扶中心24日在竹南運動公園籃球場，舉辦「LOVE YOU❤童在一起」親子嘉年華。（苗栗家扶中心提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗家扶中心24日在竹南運動公園籃球場，舉辦「LOVE YOU❤童在一起」親子嘉年華。（苗栗家扶中心提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗家扶中心24日在竹南運動公園籃球場，舉辦「LOVE YOU❤童在一起」親子嘉年華。（苗栗家扶中心提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗家扶中心24日在竹南運動公園籃球場，舉辦「LOVE YOU❤童在一起」親子嘉年華。（苗栗家扶中心提供／謝明俊苗栗傳真）

現今時代多為雙薪家庭，夫妻間也容易在分配照顧孩子時間而有爭執，身為父母的大人也有不知道怎當一個稱職家長的時候，家扶基金會同理為人父母的辛酸，陪伴家長走過育兒路程，透過多元服務內容協助家庭恢復功能，持續透過活動，與政府、企業、民眾一起攜手呵護兒少。

苗栗家扶中心承接苗栗縣政府委託辦理兒少保護家庭處遇服務至今，已邁入第32年，經統計2022年上半年兒少遭不當對待類型中，以「疏忽(含遺棄、獨留)」最高，佔41％；其次依序為身體虐待(含不當管教)佔40％、精神虐待(含：目睹家暴)佔6％。然而，我們不可輕忽的是「精神虐待」對遭受其他不當對待形式傷害的兒少的潛在影響，此外，數據顯示家長或主要照顧者因「缺乏親職知識」、「情緒控制能力不佳」、「失業或工作不穩定」是造成兒少不當對待的關鍵因素。因此，若沒有好好被照顧與輔導，今天受傷的孩子恐成為明天壞掉的大人!

隨著時代的演變，現代多為雙薪家庭，雙方共同支撐整個家，而夫妻間也容易在分配照顧孩子時間而有爭執，往往我們總是期待每個父母都是好爸爸、好媽媽，但沒想到的是身為父母的大人也有不知道怎當一個稱職的家長。家扶基金會同理為人父母的辛酸，陪伴家長走過育兒路程，透過多元服務內容協助家庭恢復功能，包含：親職教育、心理諮商服務、兒少及家長團體、親子活動等，同時持續透過活動，與政府、企業、民眾一起攜手呵護兒少。

24日上午，苗栗家扶在竹南運動公園籃球場，舉辦「LOVE YOU❤童在一起」親子嘉年華，除安排親子闖關遊戲外，特別感謝興華高中春暉社-兒保劇場演出、台三線樂團表演等，期盼親子共享美好周末假期。此外，於暑假期間辦理「最喜歡和家人做的一件事」兒童繪畫創作比賽，本次開放全台兒童參加，幼兒趣味著色組共200件參賽，國小創意繪畫組則有98件參賽，自參賽作品看見兒少創意及對家的期盼，經評審專業公正評選，共有22件作品脫穎而出，將於本次活動中頒獎並展出精彩的得獎畫作。