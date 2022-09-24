情侶要經營感情，信賴感無非是重要的基礎，但日前卻有女網友痛訴，男友偷偷餵她吃鼻屎，目的竟然是希望兩人能夠一輩子相愛，還說這是經過高人指點的行為，只要吃下鼻屎就算完成法術，荒誕的行徑讓女網友氣得提出分手。

「我男友真的超噁的！想到就快吐了！」原PO在《Zuvio》崩潰發文表示，男友故意在她的午餐裡偷偷加入自己的鼻屎，待原PO吃下肚後，便馬上炫耀這番「好事」，直說「這樣會讓你愛我一輩子」，讓原PO當場直飆三字經，「我覺得他有病，會恨他一輩子」。

原PO表示，男友還進一步跟她分享各式各樣的玄學，並說認識的法師常幫助情侶穩定感情，最後都能順利步入禮堂，男友因此才聽從法師的指示，挖了鼻屎藏在原PO的午餐裡面，吃下去後就算「作法完成」。傻眼的原PO當場就提出分手，更呼籲網友，「不要相信這種神棍，真的什麼怪人都有」。

文章一出，讓不少網友詫異，紛紛留言，「果斷分手是好選擇，畢竟妳不是他要的鼻屎公主」、「你男友好噁，超不衛生」、「這腦袋迴路…」，不過也有人質疑這是一篇創作文。