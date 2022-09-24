國民黨嘉義縣長參選人王育敏與青年朋友開記者會，提出個人青年樂業、青年安居等政見。（王育敏競選總部提供∕呂妍庭嘉義傳真）

國民黨嘉義縣長參選人王育敏今質疑對手嘉義縣長翁章梁想靠農工大縣吸引青年回流，效果必須大打問號，同時提出個人青年樂業、青年安居等政見，包括「住行政府買單」，表示當選後將廣建社會住宅與包租代管合計5000戶，規畫社會住宅與產業園區間接駁車，提供青年購車、通勤等補助，對王育敏承諾打造嘉義為青年首選站，翁章梁陣營冷處理不回應。

王育敏今舉辦「青年返嘉」政見記者會，邀國民黨青年事務委員會委員蕭宇喬以及高唯恩、洪士翔、楊宗梵等青年代表出席，王育敏提到，翁章梁聲稱自己即將啟動多處工業園區、創造工作機會，「但是這些工作機會真的是年輕人嚮往的嗎？」，指嘉縣現有工業區招商率已滿，青年卻持續流失，想靠農工大縣吸引青年回流，效果必須大打問號。

針對青年樂業，王育敏表示將推動地方創生，提供工作空間及完善補助措施，吸引青年投入與在地連結的工作或創業，另也要發展六級產業，從生產加工到行銷，創造更多工作機會，並鼓勵企業優先聘僱在地青年。

至於青年安居，王育敏則提出「住行政府買單」政見，表示如她當選，未來將廣建社會住宅與包租代管合計共達5000戶，建置社會住宅與產業園區間接駁車，並提供青年購車、通勤等交通補助，為返鄉青年解決住行不易問題，另嘉縣0至2歲外送托率只有6.7％明顯過低，未來她當選一定會完善托育環境，將0至2歲送托率提升到21％，減輕父母負擔。

蕭宇喬表示，嘉義縣缺乏國際化視野，對於青年出國交流、參賽都沒有補助，且縣府雖設立青年發展諮詢委員會，實際上沒有運作，對青年明顯不夠重視。在中正大學念書的高唯恩以自身經驗指出，嘉縣整體交通建設，對外地人不夠友善，另嘉縣有許多觀光資源，未來應發展特色觀光，並完善相關旅宿、飲食產業環境，才能吸引更多人潮。

縣民洪士翔說，嘉義縣提供求職者的相關協助及資訊不夠普及，導致很多青年求職困難，另年輕人並不嚮往製造業的環境跟工時，加上電商發達，傳統產業已難以吸引年輕人，認同王育敏的政見，認為應透過產業升級、強化地方創生創造更多年輕人感興趣的工作機會。楊宗梵也說，長年來嘉義縣發展停滯，產業類型也過於單一，讓很多青年對嘉義縣望之卻步。