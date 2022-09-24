曾參加Mnet選秀節目《PRODUCE101》第二季的男星丁重智，22日驚傳他輕生的消息，她的母親也證實兒子已於9日離世。然而，他的IG於24日卻突然PO出一篇貼文，內容是他曾在2017年向外界求救過，誰料沒有人肯相信他。

《PRODUCE101》是南韓大勢節目，捧紅許多當紅偶像，丁重智曾經參與第二季節目的播出，最終止步於64名，後轉戰演員，持續發展演藝事業。豈料，他的母親在9日公佈孩子的死訊，不過對於輕生原因，卻不願多提。

據韓媒報導，丁重智的帳號現已由他的妹妹代為管理，她表示「希望我可以透過發布這個 Instagram 帳戶來安撫大家的渴望。」24日時，丁重智的帳號PO出一篇貼文，內容顯示：「有奇怪的傳聞傳開，人生毀了，被公司開除，明明大家都不知道真相，但人們只是談論它，我真的沒有犯罪，我不是罪犯，但又有誰是相信我的？」並於文末中寫下「現在一切都沒用了…」，悲痛之心不言而喻。

黑色的圖片配上滿腹委屈的控訴，丁重智曾試圖向外界求援，卻無人能夠拉住他求援的雙手，最終，只能從他過去留下的身影去懷念故人。

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