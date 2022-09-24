被封為「最美性學博士」的許藍方去年捲入和已婚醫師的不倫戀疑雲，醫師正宮以損害配偶權提告許藍方，最後北院判賠許藍方50萬，許在臉書批評週刊報導不實，近日被週刊求償10萬元開庭，對此，許藍方在庭上表示，自己判賠醫師妻子50萬一案她選擇不上訴，並非默認是第三者，是考量還要花律師費、浪費司法和媒體資源，才選擇放棄上訴。

許藍方遭判賠醫師正宮50萬元後，她也控告正宮涉嫌爆料給記者妨害名譽，本月22日台北地檢署偵辦後，表示勘查許藍方和已婚醫師手機後發現有許多照片，但較火辣的照片女主角都不是許藍方，她曾傳了1張穿著背心斜躺床上的照片給男方，並傳送文字「晚安寶貝」，對照正宮聲明中「每當想到對方半夜傳給先生的私密照片及露骨對話」，並無太多出入，而報導所稱的「裸身」並非正宮所述，是報導中記者的撰文，因罪嫌不足，最後判定不起訴正宮。

而據《NOWnews今日新聞》報導，許藍方也控告週刊報導不實，該案開庭時，許藍方一度出示和已婚律師的部分對話紀錄，可見男方對許藍方說：「我其實沒有那麼喜歡他」、「你就是最原本我愛的那個可是沒有愛到的那個人」，許藍方之後說：「嗯嗯，難怪你心情很糟，你也花了很多心思讓你老婆安心吧，為了家庭辛苦了」。

而已婚醫師在對話中坦言：「我的depression一直沒好」、「吃藥基本上沒用」，偶爾聽到歌或看到東西都會想哭，「沒辦法去上班」、「住院醫師生涯差點報銷」。在庭上時，許藍方更強調，她被告損害配偶權遭判賠50萬，不上訴的主因不代表她真的介入對方家庭，只是不想再浪費一年時間跟花律師費，對於和已婚醫師傳訊息一事，她也不否認造成正宮精神受到侵害，才決定不再上訴。