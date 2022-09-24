縣府在竹北市新瓦屋舉辦「竹縣市集 新鮮go!」活動，竹北市農會今年研發的黑豆拌麵和黑豆漿，成為熱銷農特產品。（羅浚濱攝）

縣政為展示推動「新農民市場、農民直銷站、農村社區小舖」成果，24日在竹北新瓦屋客家文化保存區舉辦「竹縣市集 新鮮go!」活動，各農會展售新鮮農產品和新開發的特色拌手禮，各農會並陸續與OK超商洽談合作，將打造多元服務據點。

縣長楊文科說，縣府為推動農產品地產地銷，全力支持農會成立新農民市場、農民直銷站及農村社區小舖，讓民眾買到在地新鮮安全安心的農產品，農會並與OK超商合作，未來可以上網訂購農產品，到農會取貨，提供更加方便的多元服務。

峨眉鄉農會已在8月與OK超商合作，其他農會也將陸續規畫建置寄貨和OKGO系統，以異業結盟提供消費者訂票、網購、取貨、寄貨等多元服務。

農業處長范萬釗說，農會過去僅協助小農販售農產品，結合OK超商多元合作模式後，消費者可以選購農會販售的農特產品，相信能吸引更多人來消費在地農民用心栽種農特產。

會場各農會展售的農特產品中，竹北市農會今年開發的「頂極雙醬」和「極緻椒麻」2種口味的黑豆拌麵和黑豆漿，成為熱賣商品。農會推廣股長黃正鐘說，輔導農民種植黑豆今年已達66公頃，每公頃產品1.5噸，供應國中小營養午餐外，也開發新產品增加附加價值。

范萬釗說，為推動在地產銷履歷的大豆進入學校營養午餐，輔導竹北市農會及新豐鄉農會擔任供應平台已有4年，目前有41所學校製作黑豆漿或以黑豆入菜方式提供學童食用，反應普遍良好，仍持續推動中。

關西鎮農會開發的仙草茶包，今年取得產銷履歷認證，新竹縣農會新開發的「蜂蜜檸檬氣泡飲」等農特產品，都能讓消費者方便快速安心使用。