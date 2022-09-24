台中市豐原區惠陽街今天進行路面刨除工程時，黃姓工人倒車時撞到在砂石車後的泰籍移工，台中市消防局到場，發現泰籍移工已明顯死亡，全案交由警方後續處理。

台中市消防局於中午11時1分接獲報案指稱，位於豐原區惠陽街有車禍事故，到場時發現一名泰籍男子已無生命跡象，肢體破碎、臟器外露，已明顯死亡。

警方初步了解，現場正進行路面刨除工程，當時65歲的黃姓工人開動砂石車，疑因沒有注意到站在車後的泰籍移工，在倒車時將人輾斃，相關肇事責任將再釐清。（編輯：郭諭儒）1110924