蔣萬安的爸爸蔣孝嚴被某資深媒體人揭發20年前的緋聞案，前桃園市議員王浩宇在臉書揭露，陳時中民調一周之內跌掉5個百分點。對此，擬參選新北市議員的李正皓表示，陳時中背負47.5％的仇恨直，所以民調拉不起來，劉寶傑也認為，流失5%算是很多啊！陳時中有一個非常明顯的天花板！

蔣萬安身世問題遭受資深媒體人攻擊，前桃園市議員王浩宇在臉書表示，陳時中的民調不升反降，中間選民、年輕選票持續流失，最近一週就流失約5%。王浩宇分析，幾十年前的往事、跟公眾事務無關的攻擊，是要怎樣替陳時中擴張選票？一般人只會覺得綠營莫名其妙。

劉寶傑23日在《關鍵時刻》表示，流失5%算是很多啊！李正皓認為，蔣萬安爸爸有沒有外遇，跟台北市市長選舉有什麼關係？打過頭了！

李正皓也質疑，王浩宇怎知道陳時中民調一周跌掉5個百分點？他怎看到內部民調？很可能是有人給他看這份民調，並請他寫這篇臉書。因為有人發現不對勁了，但這些人不能出來講，所以找王浩宇寫這篇文章。

劉寶傑披露，根據ETtoday民調，台北市民對蔣萬安的喜好度為38.9％，討厭度為26.0％；對陳時中的喜好度為29.0％，討厭度為47.5％！黃珊珊喜好度為34.1％，討厭度為18.2％。

李正皓直言，根據ETtoday民調，蔣萬安36.9％，陳時中29.4％，拉開到7個百分點。為何陳時中民調拉不起來？劉寶傑也認為有一個非常明顯的天花板！李正皓則解讀，陳時中背負47.5％的仇恨直！所以王浩宇的文章大有玄機！