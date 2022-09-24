現場有不少體驗活動，不少民眾攜家帶眷參加。（七股區所提供／李俊淇台南傳真）

台南市虱目魚文化季在七股遊客中心登場，吸引超過500人參加，現場有手作體驗及文創市集。（台南市府提供／李俊淇台南傳真）

台南市虱目魚文化季邁入11周年，台南市府規畫為期5周的系列活動，今（24）日在七股遊客中心搶鱻開跑，吸引超過500人到場參加。今年虱目魚「評外表、比內在」競賽，不只辦理虱目魚肚「美味比賽」，另新增加外型尚肥美的「虱貴妃」選拔，最後由最終由七股區漁友陳雅雪以BMI值7.3奪下金牌「虱貴妃」首獎

其中「第二屆台南虱目魚美味選拔賽」，由台南科技大學餐飲系教授進行現場評比，由學甲區胡秋雲奪冠、亞軍為將軍區王朝和、季軍為七股區陳俊仁；另外體型條件限制下，最終參與台南虱貴妃選拔共計18名，現場進行 BMI 評比，在激烈的競爭下，最終由七股區漁友陳雅雪勇奪第一屆金牌「虱貴妃」首獎，學甲區漁友胡秋雲榮獲「虱嬪妃」、七股區漁友林國典奪得「虱貴人」等殊榮。

農業局長李建裕表示，台南虱目魚於沿海地區以鹹水低密度放養方式養殖，肉質結實，油脂含量均勻，魚肉鮮甜美味，產量居全國之冠，市場上每2尾虱目魚就有1尾由台南產出。希望藉由產業文化活動，邀請民眾前來，感受台南虱目魚故鄉的魅力，整合行銷推廣五大區虱目魚，提升整體虱目魚的產業價值。

七股區長顏文穗表示，此次新增虱貴妃選拔主要是要挑選最肥美的虱目魚，比賽魚大多是從文蛤混養池內所撈出的工作魚，才有機會長得如此肥美，一般養殖池的虱目魚，只要到了1斤大小就會捕捉上岸。

七股區公所表示，現場活動包含有手作體驗、文創市集、食魚教育，「手作體驗」以主角虱目魚及海洋文化為特色，其中包含美味的虱目魚PIZZA及虱目魚碗粿，可愛的蚵殼盆栽、文蛤吊飾，食魚教育-虱目魚「這是什麼魚繪本導讀＋餐墊DIY」及成功鹽體驗館的相關體驗，讓虱目魚產業與在地藝術文化結合，帶給民眾創新的虱目魚文化體驗。