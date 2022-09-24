高雄市府交通局今年6月推出民眾使用手機APP繳交路邊停車費抽獎活動，其中最大獎就是「台積電」股票，自從抽獎活動開始，每個月使用APP繳費筆數從38萬多筆增加到43萬多筆，平均每月增加4萬6000多筆，目前高雄市停車費以行動支付方式繳交使用率從17％約提升到約20％。

為鼓勵民眾使用行動支付APP繳交停車費，今年6月高雄市府交通局推出今年推出抽大獎活動，獎品有IPHONE、空氣清淨機、藍牙喇叭、智慧腕錶、禮券等多達150個獎品，其中最大獎「台積電」股票，依照抽獎當日股價計算換為現金獎。經交通局統計，自從抽獎活動開始，每個月使用APP繳費筆數從38萬多筆增加到43萬多筆，平均每月增加4萬6000多筆。

高雄市交通局說，高雄市停車費以行動支付方式繳交使用率也從6月份的17％提升到約20％，且持續成長中，交通局也會在民眾臨櫃繳費時推廣APP繳費，並表示行動支付APP繳費除了可以節省機關付給超商的手續費外，同時可以提供車主隨時隨地即時的繳費服務，還可以獲得APP業者自家不定期推出的優惠或集點活動，如果未繳的停車單，APP還會進行推播通知，不怕漏繳而逾期。

有民眾說使用APP繳費主要是方便性，綁定車號後就不用擔心停車繳費單不見，也直言可以抽台積電股票很誘人。交通局表示，今年6月1日起至11月30日止，只要使用LINEPay(一卡通MONEY)、歐付寶、FriDay理財＋、Pi拍錢包、街口支付、車麻吉及OnePaid萬付通APP繳交期限內路邊停車費，每繳一筆停車單就有一次抽獎機會，繳越多筆中獎機會越大。

另外，在5月31日以前未曾使用過行動支付繳納停車費的新用戶，繳費再享9折優惠。