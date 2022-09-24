李鍾赫的兒子李俊秀長大後標誌笑臉不變。（愛奇藝國際站提供）

尹敏洙的兒子尹侯轉眼16歲抽高，最近愛上健身。（愛奇藝國際站提供）

秋小愛躺在秋成勳肩上睡覺。（愛奇藝國際站提供）

韓國親子綜藝節目《現在跟我來》集結《爸爸！我們去哪裡？》和《超人回來了》中4個人氣親子組合，包括李鍾赫＆李俊秀父子、尹敏洙＆尹侯父子、秋成勳＆秋小愛父女，還有家中有5個孩子的李同國與16歲長女李在詩一起錄製節目，孩子們現在都處於青春期階段，此次將由都處於他們規劃旅行，帶領爸爸們一起遊玩夏威夷，來場報恩的孝道旅遊。

2對父子、父女檔，各自相處的畫風也是非常不一樣，李同國的16歲女兒李在詩出落得亭亭玉立，已經是大女孩的她與童顏爸爸李同國站一起，完全看不出年齡差，李同國也炫耀起自己跟女兒過海關時被問「是不是來蜜月的」，李在詩指著2人黑白條紋上衣委屈表示「是因為我們穿的衣服太像了」，一旁的李鍾赫也打趣問「在詩是不是不開心」，李同國無奈喊「就是啊！她突然就發脾氣了，不跟我說話了」，因為時常會遇到這種誤會，讓在詩憋扭說「不能讓別人看出我們很親近」，剛剛在機場鬧憋扭的李在詩到車上還是時不時找爸爸互動更對爸爸撒嬌自己肚子餓，入住飯店時爸爸也會照顧好在詩的需求，幫忙拿衣服、整理用品。

李鍾赫就完全相反，一直要兒子李俊秀幫他拿充電器，面對如此麻煩的爸爸，俊秀也只能嘴巴嘮叼還是很乖的幫爸爸找東西。而前往第一個行程海下潛水時，上車也能很明顯看出女生跟男生的不同，女兒都選擇跟爸爸坐在一起，而兒子李俊秀跟尹侯兩人則坐在一起，李在詩一路上在車上瘋狂與爸爸自拍，讓親子時間匱乏的李鍾赫故意調侃「你不是拍很多了嗎」，羨慕別人家相處融洽的他看向自己的兒子俊秀，只見俊秀沉醉在玩自己的墨鏡，完全沒要理自己表情相當無奈。後面看到李在詩用英文跟小愛聊著天，一直關注2個小女孩的李鐘赫表示「她們叫爸爸的時候，真的太可愛」，被節目組問到想不想生女兒，他也回到「一直都想，現在也是」，看來是真的很羨慕有女兒的父親們。

潛水回來後由孩子們準備晚餐，秋成勳趁吃飯前進行運動，見他豪邁地脫掉上衣出門就開始路跑，更直接利用節目組車子健身，直接空手推著SUV前行，讓網友驚訝「這就是鬥士的運動方式」，秋成勳也盛邀對健身充滿興趣的尹侯一起運動，讓尹侯相當心動也對秋成勳相當欽佩「都要50歲了，竟還擁有這樣的體格」而經過一天相處，看到關係逐漸親密的孩子們，爸爸們臉上也都浮現出欣慰的微笑。想知道四隊親子檔在夏威夷還會發生什麼好玩的事情。《現在跟我來》今（24日）起，每週六中午於愛奇藝國際站更新。