台中市潭子區公所24日舉辦表揚活動，共計45對伉儷同慶。（潭子區公所提供／陳淑娥台中傳真）

台中市潭子區公所24日舉辦表揚活動，共計45對伉儷同慶。（潭子區公所提供／陳淑娥台中傳真）

去年全台高達4萬7888對離婚，能廝守到老的夫妻顯得難能可貴！台中市潭子區公所24日舉辦表揚活動，計有3對白金婚、8對鑽石婚及34對金婚伉儷同慶，台中市勞工局長張大春與代理區長林勳爵頒贈紀念獎牌，共同見證「攜手半世紀， 相知一甲子」 如神仙眷侶般永恆不渝的真愛。

今日表揚活動計有3對白金婚(婚齡70年)、8對鑽石婚(婚齡60年)及34對金婚(婚齡55年)伉儷，「及第吉笛樂團」演奏懷舊經典樂曲，豐富的音樂饗宴讓金、鑽石、白金婚伉儷回憶美好舊時光，開心接受來賓親友溫馨滿滿祝福，互相約定更美好的未來。

張大春致詞表示，平凡生活的日常，養兒育女的辛勞，點滴在心頭，夫妻對彼此的承諾與永不改變的深情，令人相當感動，祝福所有伉儷幸福恩愛到永遠。

潭子區公所特別蒐集調解會委員粘陳秋日及先生粘豊春，委員羅東勝及夫人羅陳月嬌2對金婚伉儷，將他們自結婚50年來精華老照片編輯成紀錄片，從青絲到華髮，紀錄每個重要人生旅程，彌足珍貴，並以多元活潑重大市政建設播映宣導暖場。

代理區長林勳爵指出，台中市榮登2021高齡友善城市5星級，也是最宜居的城市，各項社會福利資源充分挹注於老人福利推動，如65歲以上老人健保補助，由社會局編列預算辦理，大幅減輕子女經濟負擔。