一名人夫和小三小美（化名）發生婚外情，妻子發現兩人臉書鹹濕對話，丈夫稱對方「小妖精、小騷貨」，還說「妳在床上野的要命」、「我捨不得妳做秘密夫妻」等語，驚覺婚姻被背叛；小三甚至還囂張嗆正宮「你怎麼不去死」，妻子憤而向法院訴請離婚，法院認為兩人婚外情致妻子身心受創，夫妻情感已消磨殆盡，判准離婚。

妻子控訴，和丈夫結婚4年多，沒想到才過幾個月丈夫就和小三外遇，發生婚外情，直到她發現兩人在臉書上的對話才知情，認為兩方婚姻可歸責於丈夫，向法院訴請離婚。

人夫則答辯他沒有外遇，在提起離婚訴訟之前，他就在香港吿過小美誹謗，因為小美在臉書上寫毀損他名譽的事，稱他始亂終棄等語。

法官勘驗妻所提出之MESSENGER對話，發現人夫稱小美是「小妖精」、「小騷貨」，曾表示過「我打離婚官司很有信心」、「妳在床上野的要命，妳在床下也熱情的要命」、「我愛上妳就不可能愛上她的」、「我捨不得妳做秘密夫妻，要你做公開的」，小美則回覆「說真的，她床上怎樣，你都沒有答我」、「是否躺著都讓男人銷魂？」、「謝謝好老公」等語。

此外，小美還曾對人妻嗆聲說「你怎麼不去死，你老公在你住院時，和我去開房做愛」，顯見人夫與小美之對話，已超出正常朋友間之對話，且有婚外情一事，小美也自稱已經與人夫開房做愛等語。

法院審酌，人夫和小美發生婚外情，導致妻子身心受創，長此以往，夫妻情感已消磨殆盡，致兩造賴以維持夫妻關係蕩然無存，判准離婚。