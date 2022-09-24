北投士林科技園區是台北市最後一塊重劃區，同時也是繼內湖、南港後台北市最後一塊科技廊道拼圖，隨著新光人壽T17、T18地上權案，及金仁寶T16案未來落成啟用，房市資深人士說，2026~2032年將是士北科最被看好的上升爆發期，預估漲幅區間仍有10~15%。

北士科擁有萬坪公園，未來陸續有企業遷入辦公，並有shopping mall將進駐，成為各建商兵家必爭之地，目前共計有華固、國泰、家居、長虹、潤泰新、璞園、璞真、宏普、隆遠、柏鴻、達麗等建商插旗北士科，今年928檔期軟橋段迎來推案潮高峰，產品規劃從鎖定天母高資產族群、自營商、企業主的中大坪數，到北投士林石牌換屋客群的中坪數產品，與中小坪數首購置產型都有。巿場人士預期這一波推案潮，將延續到明年上半年，尤其文林路一帶，銷售情況熱絡，是台北房市一級戰區。

天母豪宅品牌家居建設也沒缺席，推出位在文林北路上的「家居璽玉」，中高樓層開價123萬元起，此案總銷40億元，基地面積共1040坪，規劃興建地上22層、地下3層，規劃坪數67、76坪，扣除地主戶，可售共69戶，總價約在7000萬元~1億元之間，全案預計2025年完工。

未來北士科10年內，據統計資料顯示，至少有12大案出籠，總銷上看500億元，其中，基地面積超越千坪的有「家居璽玉」、「柏鴻君臨」、「璞園璞開石」、「國泰雍萃」。

「北士科園區」開發面積達94.38公頃，以「智慧健康醫療產業」「數位技術服務產業」為發展定位，預計引入35000個就業人口，Volvo、汎德永業等汽車大廠設立旗艦展售中心，產業部分華碩、中鼎、仁寶及康舒等大型企業進駐設置總部大樓。