有人說男人有錢會變壞，但偏偏有些男人本事越大，就越知道疼老婆，《搜狐網》運勢專欄點名4大星座男，能力越強，對愛情越忠誠，因為在外頭呼風喚雨的他們，知道何謂人情冷暖，對於老婆的付出越是心存感謝，否則自己也不可能毫無後顧之憂的在職場上拚搏。

▍TOP 4：獅子座

獅子男本事越大，自制力就越好，原因在於他們把全部心思放在事業上，對感情較為遲鈍。一旦踏入婚姻，做事專注且霸道的獅子男為了撐起一個家，就會變得更有擔當，對他們來說，只要讓家人過上好日子，一切的辛苦就值得了。

▍TOP 3：天秤座

天秤男懂得感情的可貴，所以特別珍惜愛情和婚姻，踏入婚姻的他們隨著人生的歷練和格局，會收起年少輕狂，不會被外頭的誘惑蒙蔽雙眼，更不會濫情招惹異性，即便功成名就、大富大貴，他們也懂得自律，不在外拈花惹草，反而對另一半更加疼愛。

▍TOP 2：摩羯座

摩羯男在事業上一向很有能力和野心，隨著事業水漲船高，他們的視野和格局也不斷提升，唯獨面對感情的種種誘惑不為所動，原因在於摩羯男對於感情相當忠誠，只要另一半不辜負自己，他們都會謹言慎行，不會做出有損婚姻家庭的事情。

▍TOP 1：雙子座

雙子男總給人花心的刻板印象，但其實他們相當重感情，即便事業成就上遠遠超過同年齡的人，面對自己的另一半，雙子男始終不離不棄，就算兩人發生矛盾，他們也會盡心化解。雙子男不會因為本事變大、地位變高、身邊有更多誘惑就嫌棄妻子，反而會始終如一的守護自己的婚姻和愛情。