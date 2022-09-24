台美混血的紀培慧和張懷秋參與服裝設計師陳科維（Alexander King Chen）聯手國際導演Adam Hayes和 Nick Hayes的時尚電影《你在天堂嗎？》，因片中有血腥鏡頭被列在限制級，但仍獲得不少好評，紀培慧透露與張懷秋一起霸凌鳳小岳是拍攝時一大樂趣，「我們很有默契，但小岳跟懷秋在片場聊天時，我也會像跟屁蟲妹妹一樣，跑去旁邊聽，整個製作回憶真的是很美好」。

片中描述鳳小岳、紀培慧和張懷秋等人因為參加了一項科學實驗，被測試是否會屈服於同儕壓力而不惜食人肉，以鑑定參賽者是否具備惻隱之心。其中唯有鳳小岳拒絕從眾，卻被紀培慧與張懷秋脅迫。紀培慧露出對食物貪婪的表情，吸吮手指上的血跡，讓人看了不寒而慄。張懷秋帶有邪氣的演出，也讓人看見他的表演張力。

紀培慧表示，這是她首次拍攝時尚電影，印象最深刻的是服裝與美術非常精緻搶眼，「穿著華服在充滿科幻感的長廊奔跑『耍美』真的很過癮，感受到出品人及導演對整部短片的用心跟熱忱」。對於吃道具人肉，她則笑說很開心，因為現場吃的是生火腿，「蠻好吃的，尤其是拍到最後，很累很想吃宵夜的。」讓她最開心的事情不是吃火腿，而是與對手演員擦出的火花。

紀培慧與鳳小岳在2008年合作《九降風》，暌違10多年再次合作讓她格外珍惜，「在台灣很少有機會一部作品裡有超過一位的混血臉孔出現，所以滿珍惜一起表演的時光。」她與張懷秋雖然是首次合作，但默契絕佳，也忍不住表示：「以往是透過他的歌唱作品認識他，一起演戲後發現他節奏感、新鮮感與表演的真實感都很讓人驚艷！」

張懷秋則說演出的效果能夠這麼好是因為3人的討論堆疊，「短片得在很短的時間裡跟觀眾交代，表演必須一針見血」，因此他們3人在片場即興討論出來不少台詞和互動，「雖然拍攝時間不短，但因為跟3位都合作得非常開心，感覺時間過得特別快」！

該片拍攝初衷是呼籲觀眾應該向為人類犧牲的動物們致敬。紀培慧說自己感觸良多，除了本身正一步步嘗試走向全素生活，更因為她也有飼養寵物，曾閱讀文章在講寵物已經可以靠科技技術的「發聲鈕」來與飼主溝通，讓她忍不住想像，如果豬雞牛羊也開始使用發聲技術的話，是不是肉品產業會產生大翻轉？

陳科維的時尚電影三部曲是為效法母親為社會奉獻的精神而製作，前2部作品《無邊界的愛》（Inhuman Love）及《你在天堂嗎？》（Are You in Heaven）已於Alexander King Chen頻道上架，第三部曲《燃燒重生》（Kill-Burn）將於9月底正式亮相。