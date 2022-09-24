為推廣全民體育的風氣，同時融入防災宣導的觀念，臺北市大安區公所結合大安區體育會及臺北市政府消防局第二救災救護大隊舉辦「2022大安全民運動嘉年華暨防災宣導及健行闖關」活動，活動，透過遊戲闖關以及精彩舞台表演帶動歡樂氣氛，除此之外，活動闖關過程中，只要集滿指定戳章就可以換取獎品，大小朋友們無不踴躍參與，現場攤位熱鬧非凡。

臺北市大安區公所結合大安區體育會及臺北市政府消防局第二救災救護大隊舉辦「2022大安全民運動嘉年華暨防災宣導及健行闖關」活動。(大安區公所提供)

臺北市大安區公所結合大安區體育會及臺北市政府消防局第二救災救護大隊舉辦「2022大安全民運動嘉年華暨防災宣導及健行闖關」活動。(大安區公所提供)

除了場內活動闖關攤位外，大安森林公園外圍的健行活動亦不馬虎，區公所巧秒安排於大安森林公園出口處設置6個闖關站，民眾只要於這些闖關站集滿戳章，即可獲得精美小禮物。

場內闖關這麼豐富，舞台表驗同樣的也是非常精彩。本次活動邀請了享譽國際的知名啦啦隊團體Monster競技啦啦隊帶來精彩的開場表演，活有美女如雲的無雙樂團帶來精彩的國樂演出以及魔術師的精彩魔術表演炒熱現場氣氛，讓現場民眾嗨到最高點。

臺北市大安區公所結合大安區體育會及臺北市政府消防局第二救災救護大隊舉辦「2022大安全民運動嘉年華暨防災宣導及健行闖關」活動。(大安區公所提供)

臺北市大安區公所結合大安區體育會及臺北市政府消防局第二救災救護大隊舉辦「2022大安全民運動嘉年華暨防災宣導及健行闖關」活動。(大安區公所提供)

大安區區長林明寬表示，本次特別感謝大安區體育會和臺北市政府消防局第二救災救護大隊以及的熱情參與，出動了各式有趣的體驗活動，增添了活動的豐富程度，也希望秉持著這份合作的精神，寓教於樂，共同推動全民運動，提昇市民防災意識，同時也讓運動納入民眾生活中的一環，讓大家在工作之餘外也不忘培養好的健康習慣。