台鋼雄鷹今天在澄清湖棒球場舉行開訓典禮，教練團及所有球員都在祈願卡上寫下心願，「狀元郎」曾子祐寫下「精進自己、對決潘威倫」，他也期許自己有穩定表現、站穩一軍，而首要課題就是要先增強身體素質，把自己練得更強壯。

開訓典禮中教練團及球員都會唸出自己寫下的祈願卡，大家聽到曾子祐說想對決潘威倫時都在笑，但他說：「第一個就想到寫這個。」加入球隊秋訓前，曾子祐仍繼續在桃園維持訓練、保持手感，也有聘請私人教練做重訓。

統籌教練林振賢也指出，台鋼秋訓前3循環預計以體能為主，提升球員身體素質再來做技術性訓練，曾子祐也認為自己現在身材太單薄，「現在體重大約74公斤，目標增加到80公斤，但是是變壯、不是變胖，因為敏捷還是要維持。」

台鋼跨海找來路易士擔任打擊教練，曾子祐坦言對他並不熟識，只聽郭他過去在台灣打得很好，得知他要來當教練後有上網搜尋路易士以前的打擊影片，看完後的心得是：「真的很強！」

頂著狀元身分挑戰中職，曾子祐坦言有關注也有壓力，而他也為自己設下短期目標，希望球隊加入一軍戰場時自己能夠站穩一軍先發，表現能維持穩定，不要大起大落。