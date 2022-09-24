南投縣擁有台灣第1高山、長河與湖泊，孕育豐富的人文藝術和傳統技藝，今年《南投學》研討會，就以「生活工藝產業的創新與永續」為主題，聚焦玉山形象，南投陶、竹工藝與漆藝的變遷，以及質量均居全台之冠的茶產業。

文化局長林榮森表示，南投縣擁有多元族群與文化，人文薈萃；竹編、漆藝、陶工藝及製茶技藝早負盛名，更成為啟沃現代文創產業商品的源頭活水，希望藉由專家學者的腦力激盪，凝聚文創工藝創新與永續發展的願景，並且成為政府推動相關政策的參考。

玉山是台灣聖山，也是最熱門的登山路線，逢甲大學國語文中心主任徐培晃，從古典與現代詩探討玉山形象的演變，發現早期關於玉山的描述，多數是作者的想像；不同時代的政權統治者，也分別賦予政治意涵，直到台灣「百岳」排名，才是從庶民的角度思考。

南投陶歷史悠久，根據逢甲大學教授李建緯田野調查結果，台灣各地廟宇收藏傳世的南投陶香爐約百件，香爐從清代、日據至民國的紀年款都有，廟宇則分布在台中、彰化、雲林及台南等地。

南投縣的竹產業獨步全台，竹編技藝精巧絕倫，但因大陸與東南亞業者的低價競爭，逐漸失去昔日榮光；不過，南投的竹藝產業已轉型升級，朝精緻化與藝術化方向發展。

南投縣茶葉質量俱佳，是台灣茶葉生產重鎮，栽培烏龍茶、紅茶等種類繁多，透過創新轉化與官方、民間團體合作，使得南投茶產業在台灣扮演引領新風潮的角色。