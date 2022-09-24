茱莉婭加納（Julia Garner）以黑色吊帶褲中空亮相，火辣造型吸引現場視線。（Gucci提供）

潔西卡雀絲坦（Jessica Chastain）大露深V亮相GUCCI 2023春夏大秀。（Gucci提供）

韓國歌手IU日前飛往Gucci米蘭2023春夏大秀現場，身為品牌全球大使的她，此次換上Gucci灰色滿版GG圖騰西裝，並俐落地打上皮革領帶，演繹近期品牌喜愛的中性風格，同樣受到邀請的還有金球影后潔西卡雀絲坦（Jessica Chastain）以及因《創造安娜》中的安娜一角迅速成為媒體焦點的茱莉婭加納（Julia Garner）皆現身現場，近期經常出席重要時尚場合的茱莉婭加納，特別以黑色吊帶造型亮相，但巧妙的是他選擇不穿內裡中空上陣，胸前僅以吊帶遮掩十分火辣，也成功在背板時獲得大量鎂光燈。

Gucci本季以雙生之境（TWINSBURG），邀請多位雙胞胎模特闡述「雙生」的意義。（Gucci提供）

Gucci 設計總監Alessandro Michele謝幕。（Gucci提供）

本季Gucci以「雙生之境（TWINSBURG」為題，共展示68套春夏男女裝，品牌創意總監Alessandro Michele表示，由於他擁有雙胞胎媽媽，經常穿著同樣的服裝「她們是神奇的鏡像，一個複刻了另一個。這就是我的世界，完美的雙重疊加。」故他認為不必去特別分辨兩者的存在，兩位都是他們的生命女神，因此將本季作為獻給兩位母親的一封情書，同時也探討「雙重性」、個體互相依存的關係，同時也探討原件和複製品之間製造一種張力關係，同樣的衣服在看似相同的身體上，卻會散發出截然不同的氣質，歸根究底，時尚的生命力也不會阻礙每個個體最真的自我表達。

Gucci本季融入許多中式服裝輪廓、圖騰。（Gucci提供）

亞洲、非洲民族風格流蘇用於各式飾品如臉飾、墨鏡之中。（Gucci提供）

Gucci重複運用1984年美國喜劇電影《小精靈》的圖樣，貫穿於服裝、配件當中。（Gucci提供）

在這個強調「IDENTY」、個別差異的季別，在服裝廓形方面也特別融入亞洲、非洲等極具民族風特色元素進去，例如出現旗袍以及中式服裝經常出現的刺繡圖騰以及異國風期的動物圖紋，同時在帽飾方面則融入非洲民族、阿拉伯國家傳統帽是廓形融入其中，在飾品方面則有許多流蘇設計，貫穿於臉飾、眼鏡鍊飾，具有童趣的Alessandro Michele，也特別融入美國喜劇電影《小精靈》的絨毛玩具，取自電影中小精靈遇水增生的特性，加強「雙生」主題也增添趣味性。另，本季秀場也特別選用鏡面場地，模特則特別選用雙胞胎模特兒，模特們穿梭於鏡面場地，更加凸顯一加一大於二的渲染力。

Gucci 2023春夏系列。（Gucci提供）

Gucci 2023春夏系列。（Gucci提供）

Gucci 2023春夏系列。（Gucci提供）