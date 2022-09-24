基隆市原住民運動會24日展開，除一般田徑項目外，還包括撒漁網等原民傳統競技。（基隆市政府提供／張志康基隆傳真）

基隆市原住民運動會24日上午在七堵區百福國中登場，市長林右昌、民政處長王榆森都到場參與。林右昌在致詞中表示，從明年在台北市舉行的全國原民運動會開始，在基隆的原住民若能獲得獎牌，將比照全國性運動會獎牌獎金標準。希望大家一展長才，都能奪金牌、拿獎金。

林右昌表示，基隆市原住民運動會經費，從他上任後，逐年提高到今年增加一倍達八十萬元。今年的原民運動會，除一般的田徑項目外，還包括一網打盡（撒漁網）、傳統擲矛、負重接力等傳統競技，把運動賽事與原住民傳統文化做了絕佳的融合。

民政處表示，這場原住民族運動會，來自全市10支隊伍，超過300位的原住民朋友參賽；除負重接力、傳統拔河、大隊接力等田徑賽程外，加入原住民傳統競技比賽，會場熱鬧宛如置身豐年祭。

兩年一度全國原住民運動會，明年將於台北市舉辦，回顧去年在宜蘭舉行全國原住民運動會，基隆市奪下3金、4銀、2銅的優異成績，其中公開女子組槌球金牌，傳統拔河公開男子組、公開男女混合組代表隊更是二連霸佳績，市長林右昌期許大家再創佳績。