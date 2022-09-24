民進黨24日於台中市舉辦「民主36挺18」音樂會，蔡英文總統和民進黨提名縣市首長一起上台，她也強調，36歲的民進黨要做最挺年輕人的政黨。（馮惠宜攝）

民進黨24日於台中市舉辦「民主36挺18」音樂會在烏日區台中國際展覽館登場，身兼黨主席的蔡英文總統親自到場，她也強調，36歲的民進黨要做最挺年輕人的政黨；並且強調，讓會做事成為城市治理的新標準。

蔡總統說，在過幾天民進黨要滿36歲，36年來我們參與了台灣從威權走向民主，追求民主從來就不是一條輕鬆的路，民進黨也乘著人民的期待推動台灣民主不斷進步。

她表示，在民主音樂會場合，我們要跟所有民進黨同志互相勉勵，民主得來不易，我們必須加倍珍惜，我們是爭取民主的政黨，所以更要在當下承擔起守護民主、捍衛台灣的責任，我們有責任要讓台灣的民主繼續進步，不落後於世界上主要的民主國家，這就是我們全力推動18歲公民權的修憲的動力。

蔡總統強調，對18歲的年輕人來說，年齡不應是限制，而應該是承擔責任的祝福，18歲的年紀在法律上已經要承擔很多的責任，我們一起讓這個修憲通過，讓我們的年輕人擁有公民權可以一起決定台灣的未來。

她也說，年輕人很有想法，也很有行動力，去年公投期間就是在跨世代合作下，成功守住台灣的經濟發展，能源轉型正義，台灣的民主需要跨世代來參與，一起來承擔，尤其現在全世界都在關切台灣的未來，全世界民主國家全部都已經實踐18歲公民權，台灣一定要跟得上腳步，36歲的民進黨要做最挺年輕人的政黨。

蔡總統說，民進黨是非常會做事的團隊，在中央有衝衝衝的蘇貞昌院長帶領中央執政團隊，展現非常好的執政成果，明年度中央政府總預算規模是史上最高，尤其是少子女化、長照、教育、住宅租金補貼這些項目都是史上最高，都是展現政府支持年輕人、扶助弱勢、減輕負擔的決心。

她說，在地方我們會有七個會做事的執政團隊，締造出亮眼的執政成績，為了進一步把中央政府執政成果發展到地方，民進黨推出會做事的地方首長候選人，讓會做事成為城市治理的新標準，她也細數參加音樂會的林佳龍、蔡其昌、蔡培慧、以及黃秀芳等人，強調他們都是會做事有想法的候選人，已經準備好要翻轉家鄉改變地方，並請大家11月26日要去投票，用手中的選票讓家鄉可以翻轉，讓中央地方連成一條線。