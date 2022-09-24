王惠美表示，中農博是中部地區的農業大盛事，每年輪流不同縣市主辦，去年原本由彰化主辦，但受到疫情因此延期到今年來。（縣府提供／吳建輝彰化傳真）

彰化縣政府主辦的「2022中臺灣農業行銷暨園藝資材博覽會」，24日在彰化溪洲公園盛大展開，集結中部五縣市特色農業及園藝，縣長王惠美表示，活動共計9天，以溪州公園整個園區規畫7大展區，包括彰化、臺中、南投、苗栗及雲林等農特產品共同展出，歡迎鄉親一起來吃在地，享當地。

中臺灣農業博覽會在彰化福興鄉神威戰鼓團的鼓聲下熱鬧展開，包括彰化、台中、南投、苗栗、雲林等縣市政府都派代表出席開幕式，即日起將一路展出到10月2日，包括食農教育、智慧循環農業展、全國盆栽雅石展、園藝多肉展、多肉植物園藝資材展、工商產業展，以及親子遊戲區等。

王惠美表示，中農博是中部地區的農業大盛事，每年輪流不同縣市主辦，去年原本由彰化主辦，但受到疫情因此延期到今年來，感謝台中、南投、苗栗、雲林等5縣市政府一起努力，共同辦理，特別是議長謝典林及議員們對預算的支持。

王惠美說，過去大家必須跑遍各縣市才能買到的農特產，現在只要到彰化溪洲公園，就能一次購買到5縣市的農特產，還保證買夠、吃夠、玩夠、拍夠、學夠，實在是「5夠讚」，而且還能填問卷摸彩，有機會可以將Gogoro電動機車騎回家。

縣府農業處表示，5個縣市都有各縣市展館，今年彰化設置「彰化優鮮館」，提供大家最優質的農特產品之外，還有「農業學BAR區」安排孩子可以學習，以及打卡景點「解憂花台」讓大家留下合影。

「雲林良品館」呈現開門七件事「柴米油鹽醬醋茶」，像稻米、「雲饗豬」、古坑咖啡等農特產品；「豐味苗栗館」則可以品嚐到東方美人茶；「尋味臺中館」則展出科技農業等創新農業產品；「品味南投館」則派出13鄉鎮農會，包括日月潭紅茶、凍頂烏龍茶、梅子等，世界級的農產品。