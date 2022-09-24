九一八震災，重創花東觀光產業及公共建設，立委傅崐萁與花蓮縣長徐榛蔚於行政院長蘇貞昌、交通部長王國材視察災情時，當面強烈要救及建請中央，要及早提出振興觀光及災損復建工作，交通部觀光局廿四日宣布，在振興觀光方面，悠遊國旅團體旅遊10月1日開跑，加碼補助花東地區旅遊團，對旅行業者每團提供新台幣1萬元，加上原本2萬至3萬元的補助，旅行業可申請每團補助的最高金額為4萬元。

立委傅崐萁及縣長徐榛蔚表示，九一八震災為國家級的災害，東線鐵路三座橋梁受損，其中新秀姑巒溪橋， 更是重創，評估需半年以上才能修復；觀光首要為交通，對觀光產業有相當程度的影響，強烈要求及建請中央，在振興觀光方面，擬定相關補助政策，讓國旅到東部觀光，挽救經濟產業。

立委傅崐萁與花蓮縣長徐榛蔚於行政院長蘇貞昌、交通部長王國材視察災情時，當面強烈要救及建請中央，要及早提出振興觀光及災損復建工作。(戴志揚翻攝)

立委傅崐萁與花蓮縣長徐榛蔚於行政院長蘇貞昌、交通部長王國材視察災情時，當面強烈要救及建請中央，要及早提出振興觀光及災損復建工作。(戴志揚翻攝)

另外，九一八震災，各種公共工程復建復建，迫在眉睫，不能等待，要比照二○一八年○二○六地震的方式緊急專案辦理，復建工作如果曠日廢時，影響地方振興復舊，中央要苦民所苦、疾民所疾。

觀光局24 日發布新聞說，17日、18日連續2天台東發生大地震，對花蓮及台東地區觀業造成衝擊，日前總統蔡英文及行政院長蘇貞昌視察花東災情時，聽到地方的聲音與要求，指示交通部長王國材研議相關協助花東觀光振興措施。

悠遊國旅團體旅遊補助第1階段自7月15日執行至9月30日，每家旅行社可申請20團2萬元至3萬元的旅遊補助，包裝優質行程，10月1日起將啟動第2階段團體旅遊補助。

觀光局說，10月啟動第2階段國旅時，對招攬安排前往花東地區團體旅遊的旅行業者特別加碼，旅行業者於10月1日至12月15日間安排團體前往花東地區旅遊，每團可再特別加碼1萬元，也就是只要符合基本行程條件及加碼獎助條件，符合在花東地區住宿停留的團體旅遊，旅行業最高可申請每團補助4萬元。

觀光局預估，悠遊國旅團體旅遊第2階段將有逾3.3萬團體旅遊申請，希望旅行業積極包裝花東團遊優質行程，招攬旅客在震後前往花東地區旅遊。