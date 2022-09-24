IDC報告顯示，國內SaaS需求持續攀升，國內SaaS市場規模將以33.8％年成長率於2022年達8.5億美金。企業對SaaS需求廣佈於落實ESG管理、提升遠距協作效率、實現專案管理可視性、優化數位獲客和顧客關係，以及人資精準用才等面向。MetaAge邁達特(6112)與子公司「Epic Cloud聚上雲」、「MetaGuru逐鹿數位」，共同推出「營運」、「業務」、「人資」三大企業部門解決方案，以企業必備系統BPM、CRM、HCM為底，一舉針對營運、業務、人事管理打通任督二脈，助力企業打造敏捷、彈性的IT營運架構。

邁達特董事長李昌鴻表示，數位優先原則是當今企業推升營運能量的柴火，儘管總經收縮，企業對IT應用的支出仍保穩定，甚至小幅走揚。原因有三：1.大型企業編列IT預算的模式，不易受大環境衝擊；2.中小企業雖較易受總經影響，不過訂閱制的雲端和SaaS服務，可為企業避開一次性鉅額支出，有利中小企業財務規劃；3.ESG浪潮湧動，揭露相關報告成為企業必做功課，如何解決流程斷點、打通數據隔閡、獲取即時且可信的數據，以利產製合規報表，均需各項IT應用的導入。

基於數位轉型需求暢旺不墜，邁達特將於9/28線上舉辦「企業智能雲端服務金三角：鍛造財務、業務、人資數位韌力」研討會，攜聚上雲、逐鹿數位共同提供「營運」、「團隊」、「人才」 智能雲端解決方案。

針對日益重視ESG的營運治理，逐鹿數位提出BPM串接數據蒐集平台Workiva的解決方案，為企業解決流程斷點和數據孤島的問題，無需土法煉鋼手動蒐集數據，亦無需委外即可自製合規的財務報告和ESG報表。另針對團隊管理，聚上雲則提供SaaS產品如電子簽章HelloSign、專案協作工具Asana，以及多功能合一的CRM平台HubSpot，可分別為企業實現無紙化簽署、可視化專案進度，並敏捷追蹤客源與商機。針對人才管理，邁達特和旗下雲市集ISV則推出人資一條龍「選、用、育、留」解決方案，涵蓋RPA和AI等熱門技術。