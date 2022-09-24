張庭瑚在《你在我心上》中默默守護心儀女孩超過20年。（甲上提供）

改編自純愛小說教主蔡智恆（痞子蔡）原著小說《國語推行員》的青春校園電影《你在我心上》，由導演林錦和執導，前導預告與正式海報一曝光就吸引網友紛紛留言「看著預告…不自覺熱淚盈眶」，關於國語推行員的話題，「以前說了一句台語，就被罰青蛙跳、繞操場」，並大讚原著小說喚醒許多人內心深處的最難忘的回憶。

找來張庭瑚、袁子芸共演，高顏值組合新鮮感十足，張庭瑚讚袁子芸聰明敬業，對於角色蔡志常深情守候她超過20年，張庭瑚直言原本對這樣的關係難以想像：「環境改變很多，現在可能還是會有蔡志常這種專情男生，但以前是當下錯過，之後可能就再也沒有機會見面了，要頻繁電話聯絡、見到彼此都比較困難，所以他對邱素芬的感情是非常堅定的。」坦言這樣愛一個人不簡單。

該片劇情講述習慣說台語的學霸班長蔡志常與被老師任命為「國語推行員」的邱素芬，原本互看不順眼的2人，相處過程萌發出情感，卻因為命運安排而走向不同的道路，一次次錯過又一次次重逢。張庭瑚回憶拍攝過程，笑說最印象深刻的是和陶晶瑩對戲，因為講台語被老師陶晶瑩暴打屁股：「我裡面有墊2、3層毛巾，本以為這樣夠用，結果下戲回家盥洗時，看到屁股兩邊都大片瘀青，所以戲裡面我喊痛的表情都不是演的！」

電影昨（23日）也曝光首支幕後花絮「創作源起篇」，作者蔡智恆開心作品被改編，分享故事劇情的確如同半自傳，大部分從自身或朋友經歷彙集而成，透露預告中提到在學校說台語會被罰錢都是真實發生的故事，過去談戀愛的過程比較辛苦，但現在方便聯絡也不一定心意相通，有感而發地說：「不管在什麼年代，感情都是單純美好的，複雜的是環境。」一開口就是動人金句，讓觀眾更加期待10月21日電影上映。