嘉義市今舉辦「情繫桃城，金生金世」金婚禮讚活動，幸福夫妻盛裝出席、相互擁抱。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

婚齡較長6對新人代表上台為另一半梳頭，以「結髮同心，以梳為禮」古禮，傳遞對彼此的深情摯意。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市今舉辦「情繫桃城，金生金世」金婚禮讚活動，幸福夫妻盛裝出席。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市今舉辦「情繫桃城，金生金世」金婚禮讚活動，68對幸福夫妻盛裝出席共襄盛舉，其中結婚逾60年以上有29對，婚齡最長72年，資深新郎李振嶂說和太太牽手53年從未架過架，除勤於溝通、彼此尊重，「聽太太的話」就是他的夫妻相處之道。

市府今在港坪運動公園舉辦「情繫桃城，金生金世」金婚禮讚，嘉義市長黃敏惠與多位議員、里長等嘉賓一同見證攜手逾半世紀的「牽手」間歷久彌新的濃情蜜意，並邀請婚齡較長6對新人代表上台為另一半梳頭，以「結髮同心，以梳為禮」古禮，傳遞對彼此的深情摯意，並在家人見證祝福下為另一半梳頭，場面溫馨而動人。

68對金婚佳偶中，婚齡最長72年，1950年就情定終生的葉德和與太太葉許水波是在場眾多資深伴侶的前輩，兩人大女兒葉秀玉表示，父母以身教讓她感受到夫妻間對彼此的尊重和愛，舉例父親老一輩有男人先上桌吃飯的傳統，但爸爸總會貼心為媽媽留下愛吃的飯菜，尤其兩人退休後培養共同運動興趣，還會相約看電視，可能是受電視影響，總是十分含蓄的父親開始會祝媽媽「生日快樂」，小舉動看出兩人72年對彼此的珍惜。

結婚邁入第53年的李振嶂、李陳麗如自比兩人仍是「新婚」，李振嶂說，和太太牽手53載從未吵架，溝通、對彼此尊重是維持好感情的秘訣外，笑稱「聽太太的話」就是他的夫妻相處之道。

嘉義市長黃敏惠大讚參加活動的阿公、阿嬤相知相惜逾50年，在台下互動依舊甜蜜蜜，是「最資深的新郎新娘」，能夠與牽手半世紀的阿公、阿嬤一同分享幸福更是種福氣，黃敏惠也致贈參與活動的「資深新郎、新娘」們氣墊按摩梳，讓先生為太太梳頭，感受彼此結髮半輩子的濃情蜜意。