台北市議會今年編列3600萬餘元議員公費助理加班費相關預算，卻因地方民意代表費用支給修正草案卡在立院未審、沒有法源，因此該筆預算只能繳庫，助理加班費仍由議員自掏腰包，國民黨北市議員王浩氣得大罵，助理就不是人嗎？台北市議會民政委員會本週做出附帶決議，罕見點名公開譴責內政委員會召委、國民黨立委鄭天財，罔顧議會助理權益。

立法院內政委員會今初審通過「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例部分條文修正草案」，明定村里長的「事務補助費」調整為每月5萬元，然而攸關議員公費助理費用、名額的相關修正草案條文，立院內政委員會召委鄭天財當時表示，將擇日再進行審查。

王浩說，他要求議會盡量跟中央爭取，他寧可年年編年年繳庫、也不能不編不繳庫，更直接點名他要公開譴責鄭天財、他是輪值召委，就是不審。北市議員許淑華也附和說，她也要公開譴責，這必須立法院通過、中央機關才能做的。

台北市議會秘書長洪樹林表示，公費助理補助費從2000年後就未再調整，議長陳錦祥去年12月也曾為此拜見立法院長游錫堃， 不過今年3月底立法院內政委員會，只審了里長的事務費用，後面民代條例第6條就未審擱置，所以今年仍無法補助公費助理加班費。

民眾黨籍議員林國成也表示，立法委員助理每個月都有9萬塊加班費，為何地方議員公費助理沒有？基本工資都已經調漲多少次，但是公費助理的補助款萬年都是24萬，實在不合理。

台北市議會也出示行政院於今年5月的函文，內文仍載明基於加班費查核不易，因此加班費部分亦由議員自行承擔。換言之議會即便編列了3654萬的公費助理加值加班費，仍不得核銷，只能繳庫。

對此台北市議會民政委員會最後做出附帶決議，強調基本工資已逐年調整多次，議員助理費從未調整，且無加班費，請議會持續循正常法律途徑向中央爭取修正民代支給條例，以維護議員助理之勞工權益，並公開譴責罔顧各級議會助理權益之立法委員鄭天財委員。