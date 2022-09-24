年底九合一大選腳步逼近，民進黨24日為連江縣長候選人李問舉辦餐會，不只民進黨前主席卓榮泰等大咖出席力挺，民進黨立委高嘉瑜也與李問共同獻唱知名歌手鄧麗君《月亮代表我的心》。她說，自己充分感受到李問熱情與衝勁，也看見民進黨創黨精神在馬祖生根，希望民進黨能在此地凝聚力量，一同支持李問。

在開唱歌曲前，高嘉瑜笑說，其實李問曾邀請她來馬祖獻唱，「因為大家都知道我是最強國防武器」，尤其馬祖的民主前線，「反攻大陸就要靠我」，希望這次與李問合唱《月亮代表我的心》，能為馬祖開啟新未來。

高嘉瑜進一步指出，李問相當有衝勁、熱情，也看見民進黨創黨精神在馬祖生根。李問與候選人組成的「大黃魚戰隊」遍布在馬祖每一個角落，跟在地鄉親就像家人，島上每個人彼此扶持，才有今天美麗的馬祖，祝福李問能夠高票當選。

此外，高嘉瑜特別提到，李問之所以選唱《月亮代表我的心》，是因為歌詞「你問我愛你有多深」的「你問」音近李問。