金融業普遍被認為是薪資福利優渥的行業，因此除了「鐵飯碗」的公職外，被稱之為「金飯碗」也吸引不少新鮮人搶進。但是近期有網友稱，他為了考進銀行努力準備，殊不知進去後實領僅領3萬1千元，讓他非常沮喪。而文章曝光後，有前輩安慰表示，主要是因為年終多，行儲、福利不錯才會繼續待下去，且年終薪資每年會調整，這只是入手價。

這名網友在社群平台Dcard以「銀行薪資好低」為題發文，最近他成功考進銀行業，但網路資訊明明寫月薪3.4萬，結果實際進入後，扣一扣實領只有3.1萬，讓他不禁覺得枉費自己當初那麼認真考試，同時也好奇其他同業實領大概都是多少。

貼文曝光後，許多網友表示，「你的勞健保扣好多」、「至少比領基本工資好」、「銀行壓力這麼大，薪水還這麼低」、「金融業就是拼升等」、「銀行都是拿自己薪水去買自家金融商品」、「出去找找你才知道什麼是更低」。

此外，不少銀行前輩看到原PO因為薪資感到挫折，紛紛獻上安慰表示「要考試的就是，公股跟泛公股銀行，大多是因為年終多、有行儲、福利不錯而待下去」、「泛公股的話還有行儲每個月等於再加5000，而且銀行的話是看年薪的，第一年都差不多60～70」、「實拿大概44000」、「年終跟薪水年年漲啊，你現在這只是入手價格」、「剛進去比較低很正常的，有經驗慢慢調慢慢升，我六年前剛進銀行的時候才26000，現在45000」。