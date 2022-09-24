52歲女星丁寧出道多年，仍活躍於影視圈，加上修習瑜珈多年，即使已是3個孩子的媽，依舊保養得宜，維持凍齡美貌和凹凸有致好身材，近日，她在社群透露自己維持美麗的秘訣，並直接掀開上衣「炫腹」，令人難以相信她已年過百。

丁寧透露自己最喜歡的生活方式，就是運動完後去工作，並替自己準備高蛋白餐點，「靠自己的力量維持自己的美麗，我就喜歡這樣」，更直呼「50歲？怎麼啦？沒問題的！」

而她也附上在健身房掀起上衣的自拍照，只見她不僅四肢纖細，還有傲人「冰塊腹肌」，另外，她還分享脂粉未施的素顏照，皮膚緊緻無瑕疵，在她臉上根本看不出歲月痕跡，很難相信她已經52歲，讓網友都驚艷不已。

「那有那麼美的50歲，太讚了」、「一點都看不出來！保養的真好，又美又健康」、「這樣的50好讓人羨慕啊」、「50歲？！看不出來」、「姐那個腹肌好好看」。

體大畢業的丁寧，運動是她的日常，而她修習瑜伽10多年，現在也是領有教學執照的瑜伽老師，除此之外，她在影視圈也是表現亮眼，演技經過時間的洗鍊，越來越精湛純熟，多次提名金鐘獎，2018年更獲得金馬獎最佳女配角肯定。