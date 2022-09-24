台南第四選區議員候選人陳福慶成立楠西後援會，民進黨台南黨部出面力挺，許多在職或非在職的黨員到場支援。（李俊淇攝）

民進黨在台南唯一徵召的第四選區議員候選人陳福慶，今（24）日在楠西後援會成立大會，由民進黨台南市黨部主任委員潘新傳代表蔡英文主席授黨旗，立法委員陳亭妃授戰旗，現場超過500名鄉親前來參加。陳福慶上台表示，誓要翻轉山區，搶下這最重要的一席議員。

陳福慶楠西後援會成立，立法委員陳亭妃、郭國文、前立法委員王幸男，議員郭清華、黃麗招、林志展、前台南縣議員廖西仁和行政院雲嘉南辦公室副執行長王開玹親臨現場力挺，但原本要出席的台南市長黃偉哲，當天因故無法到場，讓現場工作人員感到相當惋惜。

立法委員陳亭妃表示，陳福慶是民進黨在台南唯一徵召市議員候選人，以自己從政二十幾年的背景幫他背書，未來如果能夠當選，必將與市長黃偉哲聯合建設山區，在立法院也將配合共同爭取山區的建設經費，希望鄉親能夠用選票創造山區新的未來。

前立法委員王幸男到場表示，從陳唐山擔任縣長時代，陳福慶在山區就非常支持政府的建設，也非常挺山區弱勢的家庭，陳是最好的市議員人選，無論如何一定要盡全力支持。

陳福慶則表示，此次民進黨黨公職全力進到山區相挺，未來如果當選必定更有力，有立法委員在中央幫忙爭取建設經費，地方有黃偉哲市長繼續執政，因此拜託山區的鄉親一定要團結一致，用選票改變山區，全力贏回山區。