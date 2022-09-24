親綠名嘴周玉蔻攻擊慈濟與國民黨台北市長參選人蔣萬安言論，讓民進黨台北市長參選人陳時中急稱與周「私下沒聯絡」，駁「投給陳時中就是投給周玉蔻」。但周昨主持政論節目呼籲「投給陳時中就是投給周玉蔻」，讓陳營人士私下直搖頭。

國民黨新北市黨部發言人蕭敬嚴下午也將周玉蔻昨發言影片放上臉書，揶揄今稱「投給陳時中就是投給周玉蔻」扣帽子、反問「那是不是投給蔣萬安就是投給周玉蔻」的陳時中，「要不要乾脆去提告蔻蔻姐，說她意圖使你不當選」？

蕭敬嚴揶揄，陳時中接連兩天發言，是發現苗頭不對，想跟周玉蔻切割？反酸「蔻姐這麼支持你、稱讚你、多次專訪你，你現在卻說『投給陳時中就是投給周玉蔻』是在抹黑，小心到時反被蔻蔻姐罵你也是忘恩負義」。

還原昨天周玉蔻主持的政論節目「辣新聞152」第52分鐘處，周確實直言，「各位觀眾朋友，投給陳時中就是投給周玉蔻，你周玉蔻現在不是候選人，你喜歡周玉蔻就投給陳時中」。

昨天也受邀參與該政論節目的蕭敬嚴表示，陳時中今天對「投給陳時中就是投給周玉蔻」這句話崩潰了，認為是在抹黑、扣帽子，還要大家己所不欲勿施於人，但這句話「不是抹黑，更不是扣帽子，是周玉蔻自己發言證實的事實」。

蕭敬嚴說，昨天上周玉蔻節目，周本人就在他面前不到5公尺的距離，對著鏡頭理直氣壯、感到驕傲、大聲疾呼的說「投給陳時中就是投給周玉蔻」，周甚至還補充說她現在不是候選人，所以「你喜歡周玉蔻就投給陳時中」。