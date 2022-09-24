旅台金門同鄉會挺侯後援會成立，侯友宜揮動大旗，展現氣勢。（李奇叡攝）

侯友宜說，四年前他到金門陪楊鎮浯登記參選，這次換楊到新北市給他加油打氣。（李奇叡攝）

侯友宜強調，兩人要為台澎金馬、為中華民國、為台灣所有人在這塊土地做最大貢獻。（李奇叡攝）

現場反應熱烈，不斷爆出如雷掌聲。（李奇叡攝）

高雄市議員參選人李雅靜也北上參加。（李奇叡攝）

新北市長侯友宜選戰行程開跑，今天下午到中和市民活動中心，參加旅台金門同鄉會挺侯後援會成立大會，拚連任的金門縣長楊鎮浯也現身站台。侯友宜慷慨激昂的表示，他們不會忘記自己承諾的政見，兩人要為台澎金馬、為中華民國、為台灣所有人在這塊土地做最大貢獻，現場反應熱烈，不斷爆出如雷掌聲。

旅台金門同鄉會挺侯後援會成立大會今天在中和市民活動中心舉辦，除了主角侯友宜、楊鎮浯，中和區議員參選人金瑞龍、陳錦錠、邱烽堯、游輝宂，板橋區議員參選人林國春、葉元之也一同出席，甚至是高雄市議員參選人李雅靜都北上參加，眾人也和侯友宜跳起「友宜舞」，場面十分熱鬧。

侯友宜說，他與楊鎮浯兩人不會忘記自己對鄉親、對國家所說的話，不忘初心，四年前他到金門陪楊鎮浯登記參選，這四年來見證了楊鎮浯是積極認真做事的好縣長，這次換楊到新北市給他加油打氣，因為兩人個性一樣，一步一腳印好好做事，未來金門跟新北永遠心連心，一同努力為中華民國奉獻，做出更好的成績，讓這塊土地的所有人，都能夠平安、快樂，不斷往前走。

侯友宜表示，新北在公托上的表現亮眼，六都中其他五都總和都沒新北一半，而新北的銀髮俱樂部也是全台最多，捷運萬大中和樹林線也慢慢往前推動，四年後會順利完工，可以看到新北隨著軌道、都市整體開發、產業發展，不斷進步。而新莊區的塭仔圳計畫區、五股垃圾山整治，許多不可能事情他們都做到了，不斷帶動新北成長，他規畫的2030新願景，要讓新北跟全世界千萬人口大都市，例如東京、首爾、新加坡競爭，因為新北有國際競爭的能量，「新北好，北台灣好，千萬人共好，這就是我們為中華民國所做的事，新北市不會是台北市的附庸城市，絕對是光榮城市」。

侯友宜說，在中和可以看到族群融合，帶動新北的多元文化，他非常以中和人為傲，而中和人也非常愛國，為國為家都願意拋頭顱灑熱血，這就是中和人的精神，也是金門人在第一線打死不退、守護家人的精神，而自己和金門出身、有刑警背景的議員林國春一樣，個性很直但做事實在，不花俏、不亂罵，更重要的是愛這塊土地，願意在槍林彈雨中打到第一線，雖然已經不是警察，但現在和楊鎮浯以及在場議員有同樣心情，就是為捍衛中華民國而戰。

侯友宜嘆，選舉過程很容易因為很多不實抹黑、造謠，讓人跟人之間的感情失和，但國家需要的是團結和包容，需要的是好好兌現政見，需要的是選完之後還能擁抱在一起，為中華民國努力。因此今年選舉，跟四年前一樣，他不會說不想說的話，自己只有一句話，就是「好好做事」，這次選戰的對手，絕對就是自己，楊鎮浯的票數要超過四年前才是對的，而他和楊一樣，都要拚連任，因此和楊攜手合作，用這樣的精神超越自己。

侯友宜表示，楊鎮浯跟他一樣老實忠厚，從來沒有看過楊有什麼惡言或是批評他人，只看到楊當年為了疫苗、防疫，心急如焚，疼惜金門鄉親，不斷求援，甚至為了很多新北的金門鄉親，打電話給他請求幫忙，這就是他認識的楊鎮浯，雖然年紀比他小，仍讓他相當尊敬。他對現場鄉親喊話，手上這一票很重要，不但要勇於投票，更要勇於拉票，「我們用正向積極的力量，擁抱在一起，跟別人不一樣，用力愛中華民國，這次選舉過程中，請建立一個健康、快樂，有希望的國家、新北市、金門縣」。