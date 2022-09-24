台北市中山北路與北安路交匯處多年來禁止機車通行，往返士林、大直及中山北路的機車族，須繞行一大圈才能通往目的地，被戲稱為「圓山八卦陣」。北市宣布10月4日、25日分階段開放機車行駛，以減少機車通勤時間。

北市交通管制工程處經邀集里辦公處及警察局等單位現場會勘後，考量中山北路與北安路交匯處長期實施汽機車分流，為使汽機車用路人適應新動線調整，將採2階段逐步開放機車行駛。

第1階段自10月4日起，大直北安路往南至中山北路3段，部分車道開放機車行駛（如附圖1）；第2階段自10月25日起，士林中山北路4段往東至大直北安路，部分車道開放機車行駛（如附圖2）。

交工處將塗除部分車道禁行機車標字、增設預告牌面、宣導牌面等設施，交工處表示，此方案實施後，將大幅減少機車往返時間，也籲請行駛該路段用路人依現場交通標誌、標線、號誌與義交、員警指示行車，以維行車順暢及安全。