民進黨新竹市長參選人沈慧虹24日下午參加牙醫師後援會成立大會，現場超過30位牙醫師出席相挺，擔任後援會長的新竹市牙醫師公會前理事長黃啟祥說，過去與市府合作，感受到前市長林智堅對牙醫的信任，延續這樣的合作模式，因此站出來支持沈慧虹。

沈慧虹24日在立法委員柯建銘、新竹市牙醫師公會前理事長暨現任顧問黃啟祥、新竹市牙醫師公會理事長藍鴻文，新竹市議員陳建名、李妍慧、劉康彥、曾資程、施乃如、鄭美娟、議員參選人楊玲宜、林盈徹、劉彥伶等人陪同下，參加牙醫師後援會成立大會。

黃啟祥說，過去擔任3屆新竹市牙醫師公會理事長，歷經藍綠執政，比較兩黨執政風格，國民黨較為家長式，會以長官姿態提出要求，與民進黨合作則像「夥伴式」。

他也以過去與林智堅合作老人全口假牙補助為例，感受到林智堅對牙醫的信任，透過共同商討讓政策更好，也讓該政策獲得95％的正面民調，他希望延續這樣的合作模式，因此站出來支持沈慧虹。

柯建銘也感謝牙醫師同仁站出來相挺沈慧虹，支持城市進步，他在致詞中提到，過去高虹安在立法上沒什麼表現，只會創造聲量，這次被柯文哲逼著出來選，當柯文哲選總統的墊腳石，來新竹爭功諉過，實則對新竹沒有貢獻。

柯建銘也說，政治人物的人格特質與心理素質很重要，高虹安被爆出博論大量抄襲，反批民進黨違法擴權，他認為，資策會是政府所屬財團法人，每一分錢都是公帑，高虹安的薪水、出國讀博士的補助，總是要了解清楚，他也說作為城市管理者，沈慧虹血液裡充滿新竹的DNA，是經得起挑戰的候選人。

「牙齒是消化的重要器官，牙醫生讓人生有滋味」，沈慧虹感謝牙醫師跟市府一起照顧市民，她說過去除了推出假牙補助政策，防疫期間也毫無推辭，甚至將篩檢站、疫苗站津貼捐助於弱勢。