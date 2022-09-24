有些人很懂得社交，有的人則是樂於助人，因此擁有不少朋友及貴人，一旦遇到問題時，對方都願意主動提供幫助。《搜狐網》分享3個人緣最佳的星座，他們同時還擁有超強的號召力，人脈也成為工作與生活的助力。

1.雙子座

雙子座平時樂於助人，因此人緣非常好，只要看到朋友有難，絕對會拔刀相助，因此他們的好也被朋友記在心裡，雙子座一旦遇困難，朋友都會搶著來幫忙，而且他們號召力也很強，總是可以讓眾人團結一條心，一起突破重圍，面對工作也是如此。

2.射手座

射手座待人很熱情，跟他們相處時，總是覺得很有趣，因此就算身處陌生環境，仍吸引不少人主動來認識，而且射手座沒有心機，為人相當耿直，獲得他人青睞，有著好人緣的他們，號召力也非常強，只要遇到困難，朋友都會主動提供協助。

3.天秤座

天秤座有著與生俱來的吸引氣質，無論走到哪裡，總是能獲得關注，不僅如此，他們的顏值與品味普遍都很高，所以更容易成為群體焦點，吸引許多人接近，也成為他們工作上的助力，而且他們本身實力也很好，一旦遇到問題時，人脈就成為勝敗的關鍵。