前陣子因陸劇《蒼蘭訣》而爆紅的演員張凌赫，被陸媒拍到與人氣小花白鹿兩人疑似因戲生情，在家中秘密約會，消息曝光後，雙方粉絲紛紛留言回覆，反應兩極。
張凌赫出道作品《少女大人》成績不俗，近期更以仙俠劇《蒼蘭訣》「長珩仙君」一角再創演藝事業高峰，而與他共傳戀情消息的是近幾年來以《半是蜜糖半是傷》、《周生如故》等作品，在古裝與現代劇中皆有亮眼表現的白鹿。
今（24日）有陸媒PO出爆料照片、影片，網友們也各自發揮顯微鏡功力，舉出種種事例。例如白鹿知道張凌赫家裡密碼，殺青宴後白鹿在張凌赫家中整夜未出，直到隔日才離去，白鹿還俏皮的對著門鈴比愛心。各種證據都讓網友對於兩人的戀情發展直呼「有跡可循」，不過也有粉絲不願相信，悲痛留言「剛粉上的男神，竟然就塌房了！」
爆料一出，立刻掀起網友熱議，紛紛獻上祝福或是不願相信爆料的真實性。而大陸著名編劇于正也PO文回應「戴王冠者，必承其重。」表示身為演員必須要經得住談笑、抵得住謠言，以作品回應粉絲期許，其餘一切皆是浮雲。
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