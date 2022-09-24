近日香蕉產地價崩跌，屏東縣長參選人蘇清泉（左）則提出源頭總量管制及改良香蕉保險。（蘇清泉團隊提供／謝佳潾屏東傳真）

近日香蕉產地價崩跌，次級品甚至跌到每公斤3、4元，蕉農欲哭無淚，屏東縣長藍綠參選人就此提出政策拉選票，綠營周春米除協調農委會啟動香蕉去化外，還研擬延長辦理時間，藍營蘇清泉則提出源頭總量管制及改良香蕉保險。

周春米指出，最近次級蕉產地價格下滑，她第一時間聯繫農委會要求協助解決，經研議後，農委會決定啟動香蕉去化措施，減輕農民損失，但她又考量到，時程過於倉促，農友可能無法即時因應，所以又進一步請農糧署研擬延長辦理時間，以保障農民權益。

周春米說，香蕉今年栽種面積並沒增加，但因入秋後高屏主產區的氣溫偏高，讓不耐放易黃的次級蕉產量增多，產地價格因此波動，目前農糧署已收購500公噸做為飼料，讓價格逐漸回穩，她將持續與農糧署保持聯繫、要求提供協助。

周春米強調，農漁畜產業是屏東的根本，也是自己縣政願景5大核心產業的一環，近年在氣候變遷的挑戰下，強化農業保險能量、並適時提供農業資訊供參考，讓農漁畜產的工作者有調適氣候風險的能力，是當務之急。

相較周春米有現任立委資源，蘇清泉說，雖然他沒有擔任相關職務與資源，但他有從中發現問題所在，並請立法院同仁進行相關提案，以積極主動的作為來幫助屏東農民生計。

他說，屏東縣有4處種苗培育場，每處約有300萬株種苗，以此數量計算，屏東香蕉過剩是可預期的，所以源頭總量管制很重要，應參考全台需求量的9成做參考值，蕉農向農會申請種植，以量制價，此外，現行的香蕉保險是採全年區域平均收入，難以實際符合個別農戶狀況，保費應是中央補助5成、地方政府4成，農民負擔1成，如此才能提高農民投保意願。