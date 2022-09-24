爭取連任的台南市長黃偉哲24日啟動首場大型造勢活動「百工百業後援會成立大會」，由黃偉哲率先授旗給百工百業共136位後援會會長，宣示正式進入選戰的戰鬥位置，6名台南綠委擔綱6大戰區總督，展現民進黨大團結氣勢。

民進黨台南市6名立委林俊憲、林宜瑾、郭國文、王定宇、陳亭妃、賴惠員今天全到場，輪番上台喊話「挺台南、挺黃偉哲連任，讓議員過半」。陳亭妃說，這場選舉北熱南冷，讓人煩惱能催出多少選票？她說，選情冷的時候，組織更顯重要，拜託百工百業一定要發揮組織力量，站出來挺台南，讓黃偉哲順利連任。

郭國文說，台南這場選舉很關鍵，肩負守護台灣的重責，呼籲大家1126一定要出來投票。王定宇說，大家不能認為黃偉哲穩當選，就很放心，拜託大家要勤拉票、也一定要出來投票，年底選舉攸關台灣未來，守在這塊土地的人若不團結，外面的人如何看台灣、幫台灣？

林宜瑾說，副總統賴清德在2014年連任台南市長時，拿下72.9％得票率，希望大家年底相挺，讓黃偉哲在這場選戰打破賴清德障礙，讓議員過半，更要讓正港民進黨議員拿下議長位置。

林俊憲說，黃偉哲過去任期表現有目共睹，成績不斷進步，只有台南能超越台南，1126不只黃偉哲要當選，也期許所有民進黨提名市議員都能當全數選，這一場選戰要表現出台南人的驕傲。