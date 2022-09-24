春浪音樂節有4個舞台，其中3個搭建在沙灘上，1個搭建在防風林內。（程炳璋攝）

春浪音樂節舉辦過37場，首次真正在沙灘上搭建舞台。（程炳璋攝）

數千人湧入漁光島月牙灣沙灘。（程炳璋攝）

活動單位在防風林內也設計一個舞台。（程炳璋攝）

不少民眾在森林內搭帳棚露營過夜。（程炳璋攝）

擁有17年歷史的春浪音樂節，24日、25日首度選在台南市登場，在漁光島內舉辦罕見的大型商演活動，2天共有48組藝人售票演出，吸引7000人湧入月牙灣沙灘，業者允許在地攤位與商家無償設攤，為台南帶來可觀的觀光財。

春浪音樂節2006年發跡墾丁，之後巡迴全台各縣市，甚至到香港、新加坡與大陸舉辦，已是老牌音樂節，卻從未在台南市登場，春浪活動負責人沈光遠是台南人，他2月徵詢台南市長黃偉哲同意，選在交通便利的漁光島設計活動。

台南市安平區漁光島內有森林與沙灘，分屬林務局與台灣港務公司管轄，長期未舉辦公家機關以外的商業活動，台南市觀旅局在疫情後為了增加觀光人潮，協調林務局與港務公司同意，首次在漁光島辦售票商演活動。

春浪場地範圍擴及防風林與沙灘，這也是春浪過去舉辦37場活動以來，首次真正在沙灘上搭建表演舞台，為求安全，主辦單位限制遊客不得使用火源且不能下水。

春浪音樂節過去動輒吸引上萬人，這次台南場分2天舉辦，共有包括美秀集團、玖壹壹、告五人、怕胖團、熱狗等48組藝人在4個舞台接力演出，活動時間從下午1時許直到晚間10時，主辦單位配合在陰暗的森林步道與沙灘上，設計了絢麗的燈光照明。

首日吸引7000人湧入沙灘，漁光島防風林規畫為露營區，吸引不少人搭帳棚鋪野餐墊過夜，活動單位預計第2天人潮將超過萬人，春浪今年已在台灣舉辦台中與澎湖場，台南市為第3場，票房最佳，業者表示，難得見到上萬人在防風林裡與沙灘上同歡，未來不排除再到台南舉辦活動。