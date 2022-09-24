《我心我行》由導演與舞蹈家進行平行創作，像是支長達136分鐘的「雙人舞」。（三乘影像事務所提供）

《我心我行》前段以融合中西的台語唱戲融合歌劇，對著冰棺詠嘆出許芳宜舞者的一生。（三乘影像事務所提供）

由瑪莎葛蘭姆傳人、國際舞蹈家許芳宜的舞蹈生涯半自傳故事構成的電影《我心我行》，由侯孝賢監製、姚宏易擔任導演及攝影指導，以現代舞作的舞劇舞碼來呈現出身台灣宜蘭、揚名美國紐約的舞蹈家許芳宜舞蹈生涯故事，全片由導演與舞蹈家進行平行創作，像是支長達136分鐘的「雙人舞」，2部份如麻花交纏在一起，時而真實，時而意識敞徉，相當引人入勝。

許芳宜在多年前與侯孝賢導演合作《刺客聶隱娘》時，擔任副導的姚宏易便討論想將她的舞蹈生涯拍成電影，讓《我心我行》這部電影的種子開始萌芽。從2017年起籌備、2019年開鏡，以許芳宜舞蹈生涯4個重要節點「啟萌」、「立志」、「揚名」、「歸國」構成敘事線，電影以雙線敘事手法進行拍攝，於舞蹈家許芳宜編排舞作的同時攝影機即同步開始紀錄鋪展，導演再從舞蹈家編舞的舞作中結合音樂、美術、場景、攝影、文學構思後，以電影的詩意語境轉化為舞劇，而不受限於舞台。

《我心我行》以「現代舞之母」瑪莎葛蘭姆名言「一名舞者，要經歷2次的死亡，當被訓練得堅強有力的身體不再能如你期望的運作時，舞者將經歷第1次的死亡」震撼破題，象徵對舞蹈生涯榮光的致敬，前段以禱念式吟唱切入揭示主題，以別開生面、融合中西的台語唱戲融合歌劇，對著冰棺詠嘆出許芳宜舞者的一生，片中亦真實呈現許芳宜因長期跳舞的職業傷害而需忍痛在膝蓋上打針的寫實紀錄，許芳宜從舞多年來身體逐次被推向「第一次死亡」交界的心境，並穿插以劇情式闡訴許芳宜自幼對舞蹈夢想的追尋與實現，歷經親情的反對、對自我的要求、深究及對舞蹈的堅持，終將自己帶向舞者最高頂峰的夢想。

許芳宜在片中創作了13支現代舞劇，來講述自己光輝的舞蹈生涯，再用一場喪禮宣誓和自己的過去道別，準備迎戰未知的將來。每一場舞劇視覺總讓人屏息，而其中述說關於她追求夢想路上的心路歷程和與家人間的親情拉扯，竟也讓人不由得走了心。

她也期待用自身努力追尋、實現及發光的經歷告訴大家，夢想不會發光，發光的是勇於追尋夢想的人。電影將於11月11日上映。