中國外交部網站24日消息，中國國務委員兼外長王毅22日在紐約出席金磚國家外長會晤時表示，多邊主義正面臨強權政治、單邊霸權的嚴重衝擊，形形色色的偽多邊主義更具迷惑性。金磚國家要帶頭維護以聯合國為核心的國際體系，維護聯合國權威和《聯合國憲章》宗旨原則，堅持共商共建共用，共同推動國際秩序朝著更加公正合理的方向發展。

王毅說，今年6月，金磚國家領導人第十四次會晤成功舉行，五國領導人聚焦「構建高品質夥伴關係，共創全球發展新時代」主題深入交流，達成廣泛共識，開啟了金磚合作新征程。

當前，國際形勢變亂交織、全球挑戰層出不窮。安全是發展的前提，發展是安全的保障。金磚國家要推動將發展問題置於本屆聯大優先位置，為落實聯合國2030年可持續發展議程注入動力。要堅決抵制脫鉤斷鏈和科技壁壘，共同建設開放型世界經濟，實現更加強勁、綠色、健康的全球發展。

王毅強調，多邊主義正面臨強權政治、單邊霸權的嚴重衝擊，形形色色的偽多邊主義更具迷惑性。金磚國家要帶頭維護以聯合國為核心的國際體系，維護聯合國權威和聯合國憲章宗旨原則，堅持共商共建共用，共同推動國際秩序朝著更加公正合理的方向發展。要著眼金磚國家長遠發展和現實需要，積極回應各方期待，穩步推進擴員進程。

王毅表示，二十國集團領導人峇里島峰會召開在即，我們要加強溝通協調，維護好新興市場和發展中國家正當權益。應遵循金磚國家領導人戰略指引，落實好會晤成果，凝聚金磚共識，傳遞金磚信心，展現金磚力量，開創金磚機制更加光明的未來。