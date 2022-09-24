「2022高雄城市書展：左圖右書」24日於高雄總圖及承風青鳥書店盛大登場，吸引1300多位民眾前往參與，此次書展結合了市集、講座、音樂及電影，讓民眾從白天逛到黑夜，感受不同風情的閱讀體驗。

透過「港灣書展」及「草地書市」傳達出閱讀與日常構築的想像，高雄市副市長史哲也到場體驗，希望市民及讀者能到高雄市立圖書館及承風青鳥一同感受這座城市強大的閱讀遊樂園，體驗這座港灣城市最美的文化底蘊及閱讀力。

「港灣書展」位於高雄市立圖書館總館1樓廣場，集結超過30家出版社齊聚一堂，每家出 版社都將自家最知名、暢銷的書籍全數展覽在讀者眼前，參展的出版社有信誼/上誼、三民、獨立出版聯盟、前衛出版社、愛智圖書、方寸文創、玉山社/星月書房及全台各地書商。

除了書展外，市集更召來繽紛的視覺，在總館與會館中間的「草地書市」邀集超過70間攤販，有來自中南部手作和餐飲品牌，串聯手作及餐飲，共同構築生活風格，讓閱讀融入日常。

高雄城市書展另外推出「講座袋著走」活動，搭上近期高市圖受歡迎的「奧樂雞閱讀袋」風潮，讀者只要在9月至10月參與指定的場次，報到前20名讀者即能拿到集點卡，持該集點卡參與高雄城市書展當月指定場次數並蓋滿集點卡後，持集點卡於兌換期間借閱 10 本書，即可於總館 3 樓服務台兌換奧樂雞閱讀袋。