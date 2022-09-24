「2022大龍峒狀元文化節」24日在台北孔廟熱鬧登場，小朋友跟著DIY狀元帽。（台北市商業處提供／張芷瑜台北傳真）

體驗傳統儒家文化，「2022大龍峒狀元文化節」24日在台北孔廟熱鬧登場，現場有幸福元味市集、金牛拔智慧毛、狀元糕及狀元帽手作體驗與六藝闖關挑戰等精采活動，商業處表示，特約店家消費滿300元還可兌換精美禮品，除了促進商機，也傳承人文精神。

「2022大龍峒狀元文化節」現場有幸福元味市集、金牛拔智慧毛、狀元糕及狀元帽手作體驗與六藝闖關挑戰等，結合在地人文特色，此外，舞台處不僅有小小狀元頒獎典禮，也安排大龍國小讀經班帶來精采演出，以及趣味的互動氣球秀，揪大小朋友一起同樂。

台北市商業處副處長江美玲表示，因應疫情無法出國讓國旅興盛，但遊客需要的不再是踩景點，而是更深度的人文故事導覽，而大龍峒商圈近年串聯在地店家、保安宮及孔廟等，成功打造商圈獨特文化魅力，今年也透過手作及闖關體驗，讓民眾親自參與地方文化，深度體驗大龍峒商圈的魅力。

台北市大龍峒人文商圈發展促進會理事長張賦脈表示，大龍峒商圈自古以孔廟、保安宮等文教、信仰聞名，是北台灣文教發源地，富含歷史人文特色，透過文化節活動，除了發展狀元文化，更透過吃、學、遊、購等深度體驗，帶出大龍峒商圈的人文與產業價值。

商業處表示，本次商圈集結在地特色店家辦理聯合促銷，即日起至10月16日止，至各店家消費即享專屬優惠，此外9月24日活動當天至特約店家消費滿300元即可至台北孔廟大會服務台兌換精美特色禮品，歡迎民眾至大龍峒商圈感受文化魅力。