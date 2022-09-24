反菸拒檳辦健走，千人響應健康生活。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

反菸拒檳辦健走，千人響應健康生活。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

南投縣「反菸拒檳榔，健康gogo」健走嘉年華，24日在中興新村登場，同時安排街頭藝人表演，還有豐富的摸彩品，吸引千人共襄盛舉；衛生局長陳南松鼓勵民眾走出戶外，放鬆心情並養成運動習慣，促進身心健康。

陳南松表示，衛生局鼓勵長輩多運動，積極向中央申請經費，已經在南投市、草屯鎮、埔里鎮、竹山鎮、集集鎮及鹿谷鄉設置銀髮健身俱樂部；他並頒發感謝狀，給南投縣私立家照居家式長期照顧服務機構、竹山鎮中央社區、草療好站─健康愛上您、草屯銀髮健身俱樂部、好厝邊銀髮健身俱樂部、好所在銀髮健身俱樂部、禾安康健身坊、安璞社區健康中心、東華醫院銀髮健身俱樂部。

同時頒發長者活躍老化得獎隊伍，南投縣初賽冠軍竹山鎮農會─絲竹樂團、亞軍草屯鎮御史社區發展協會關懷據點；參賽者年紀超過90歲以上長輩敬老獎，給石傅彩碧、洪簡笑。

南投縣衛生保健志願服務獎得主，金質戴業群、陳淑真、陳素月、嚴月娥、蔡碧燕、曾素禎，銀質李貴枝、洪素美、陳秀華，銅質施慧珍、林麗君、賴奇香、吳元銘等13名。

陳南松強調，使用電子煙是脫離不了尼古丁的成癮習慣，《南投縣電子煙危害防制自治條例》，今年7月公布實施，在禁止吸菸場所使用電子煙、未滿18歲者使用或持有電子煙與電子煙相關器物，都會處以罰鍰及宣導教育。