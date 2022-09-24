人氣正妹網紅黃琳擁有傲人上圍和白又細的美腿，在她求學時期就不時登上網路論壇《批踢踢實業坊》表特板，就讀世新大學的她，也有「世新女神」美名；黃琳樂於透過社群分享自己的日常生活，日前她一系列居家美照，不僅沒穿內衣，穿著短褲一坐下就像沒穿，惹火下身形狀全被看光。

黃琳除了是「世新女神」外，她有一張神似大陸女神Angelababy的臉蛋，也讓她被譽為「兇版Angelababy」，平時也都不吝嗇秀出好身材，大方給粉絲滿滿福利；黃琳先前才因為帶愛犬散步，合照時飽滿雙球被攪到變形引起熱議，日前她又曬出在家和愛犬玩耍畫面，居家穿搭太性感又掀網友暴動。

照片中黃琳一頭爛漫長捲髮披肩，上半身只穿著一件白色細肩帶小可愛，下半身搭配一件黑色小熱褲，把愛犬抱在胸前朝鏡頭燦笑，看起來溫馨又可愛；細看才發現黃琳小可愛裡面不僅沒穿，肩帶更似乎快撐不住她的豪乳，加上跪坐姿勢的她，短褲往上滑洩豐臀和蜜大腿，惹火曲線全現形，令粉絲看了直呼，「想當你的狗狗」。

黃琳人紅是非多，曾被網友貼出多張高中照，質疑她透過整形或是美貌靠修圖，尤其2017年接受《FHMTW》訪問的影片也多次被挖出，當時她染金髮、化濃妝走辣妹路線，外型已經超吸睛：但不少粉絲還是力挺黃琳，喊話她怎樣都愛她，會一直支持她。