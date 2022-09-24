無黨籍台北市長參選人黃珊珊在今提出的「台北健康城市六大願景」，陳時中競選總部政策小組總召集人管碧玲表示，黃珊珊所發表的健康政策，是將社會福利政策中的日照長照、醫療政策的聯醫升級和食品安全政策的食材登錄，拼湊在一起組成的「拼裝車」。

管碧玲表示，領域的不同並不是不相關，而是直接與間接的問題，要檢視的，是直接促進健康的政策夠不夠完備？黃珊珊副市長的健康政策，其實是一台「拼裝車」。而具有拼裝車的性質，可能是因為缺乏健康政策的上位思考的緣故。

管碧玲提到，陳時中的健康政策，所具有的上位思考是一、身心靈兼顧；二、全齡健康促進；從幼兒、青少年、到銀髮長輩，架構相當完整。

對於黃珊珊今天提到提升聯醫，管碧玲也要問，聯醫在過去8年的遭遇是什麼？柯市府用什麼政策讓聯醫遭遇到這些困境？如果這些問題沒有檢討，又有什麼能力找到發展的方向？這部分，請黃珊珊拿出勇氣檢討自己在擔任副市長之下，因為政策而導致聯醫的困境吧。

管碧玲表示，黃珊珊到目前為止所發表的政策，不敢檢討過去、反而絕大多數抄襲台北市政府的方案和研究案，而且嚴重犯錯。