國民黨竹北市長參選人林為洲舉辦假日限定不無聊小市集，有10個創意美食和手作攤位。（羅浚濱攝）

國民黨竹北市長參選人林為洲，24日下午4時在競選總部政見概念館，舉辦假日限定不無聊小市集，邀請新竹在地人氣啦啦隊慕獅女孩，教導攻城獅應援歌曲，一起做熱舞表演，並與民眾互動拍照，讓竹北的週末不再無聊，實現每週1個活動的競選政見。

林為洲表示，他宣布參選竹北市長以來，提出多項政見，其中1項就是每週假日辦活動，讓竹北市假日不無聊！24日的假日市集，有10個創意美食和手作攤位，只是一個開始。

林為洲說，未來會善加利用450坪的政見概念館場地，每週六下午3點至晚上8點，舉辦不同主題的市集活動，搭配不同的表演與活動，讓竹北市民假日之餘，多一個休閒的好去處，也來聊聊對竹北期待與夢想。

林為洲進一步指出，許多市民每到假日，都會帶著全家去外縣市遊玩，較少留在竹北度過週末假期，下一任的竹北市長，必須改變這個現況，如果他做竹北市長，一定每週竹北都有寓教於樂、老少咸宜的多樣性活動。